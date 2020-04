Come è andata la gara virtuale organizzata dai piloti, Charles Leclerc in testa, per raccogliere fondi da donare in beneficenza contro il coronavirus

Non ha certo risparmiato i problemi e i momenti di caos la prima gara virtuale della serie “Race for the World”, organizzata dagli stessi piloti (sei di Formula 1 e altri quattordici colleghi di diverse categorie) per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza nella lotta contro il coronavirus.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

La prima corsa, disputata alla PlayStation sul circuito digitale di Abu Dhabi e trasmessa in diretta streaming su Twitch, ha infatti richiesto dapprima una ripartenza quando le vetture sono per sbaglio andate in modalità fantasma, e poi una safety car per via dei numerosi incidenti avvenuti nel gruppo. A vincere è stato Alexander Albon, davanti al portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, mentre Arthur Leclerc, fratello minore del ferrarista Charles, ha completato il podio.

I risultati del Gran Premio virtuale per beneficenza

Più sereno è stato lo svolgimento della seconda manche sul tracciato di Silverstone, dove a vincere è stato Arthur Leclerc davanti a Christian Lundgaard e ad Albon. Charles Leclerc, vincitore del Gran Premio virtuale ufficiale di Formula 1 di domenica scorsa, ha invece ottenuto due quinti posti, il secondo condizionato da un errore al pit stop, quando ha per sbaglio montato le gomme dure invece delle medie.

I piloti hanno promesso un’organizzazione migliore in occasione della seconda serata di gare, che si terrà martedì 14 aprile. Ma l’obiettivo più importante è stato senza dubbio centrato: quello di raccogliere oltre 33 mila euro che verranno destinati al Solidarity Response Fund contro il Covid-19 lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità.