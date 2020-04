Rubens Barrichello ha raccontato che secondo il suo punto di vista Hamilton ha dimostrato di essere migliore di Fernando Alonso.

Rubens Barrichello è ricordato sempre con molto affetto dai tifosi Ferrari. Il pilota brasiliano, infatti, ha costituito per anni a Maranello, insieme a Michael Schumacher il team perfetto. Protagonista di tante doppiette, è attualmente il pilota in assoluto con più GP disputati in F1 (323), primato che potrebbe essere seriamente insediato da Kimi Raikkonen, per ora fermo a quota 315.

Durante la sua lunghissima carriera Rubens Barrichello ha ottenuto 11 vittorie, 68 podi e 14 pole dimostrandosi tra i migliori driver della sua epoca. Tenuto in grande considerazione anche da Senna, il brasiliano in 18 anni di carriera ha combattuto con grandi campioni affrontando Schumacher, Hakkinen, Raikkonen, Alonso, Hamilton e Vettel.

Barrichello pensa che Hamilton abbia dimostrato di essere migliore di Alonso

Durante un’intervista rilasciata a “Motorsport.com” Rubens Barrichello, parlando del paragone tra Alonso e Hamilton ha così dichiarato: “Io credo che le qualità mostrate da Hamilton in questi anni lo rendano migliore di Alonso. Tutte le sue qualità in generale perché quando all’epoca si sono scontrati il britannico aveva appena cominciato la propria carriera. Oggi però Lewis è migliore di Fernando”.

Infine il pilota brasiliano, che ha comunque un ottima considerazione di Fernando Alonso, ha così concluso il proprio intervento sullo spagnolo: “Penso comunque che Alonso abbia tutte le qualità che messe insieme ad una buona macchina gli permettono di guidare in maniera differente e che lo potrebbero rendere il migliore. Quando è andato alla Ferrari ha dato molte prove di questo genere, poi ha perso, ha cominciato a parlare e sono accadute situazioni molto strane”.

Antonio Russo