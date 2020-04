Valentino Rossi ha indicato quelli che sono stati i successi che ricorda con maggior gioia nel corso della sua carriera in MotoGP.

Valentino Rossi è il secondo pilota per vittorie di gara totali nella storia del Motomondiale. Ne ha conquistate 115, solo Giacomo Agostini con 123 ha fatto meglio.

Alcuni trionfi del Dottore sono stati particolarmente significativi nella sua carriera. Il primo successo nella classe 125, ad esempio. Il primo nella categoria 250 e anche quello in 500. Ci sono molti GP che il rider pesarese può dire di ricordare con molto piacere.

MotoGP, i tre trionfi preferiti da Valentino Rossi

In un’intervista concessa a BT Sport, Rossi ha spiegato quali siano i tre trionfi che considera i più belli: «Nella mia classifica personale delle vittorie della mia carriera, ne ho tre che considero le migliori. Sono Welkom in Sudafrica nel 2004, che è stata la prima vittoria con la Yamaha; Laguna 2008, la battaglia con Casey Stoner; e Barcellona 2009, la battaglia nell’ultima curva con Jorge Lorenzo».

Valentino ha avuto delle importanti rivalità in MotoGP e lo hanno stimolato molto: Ho avuto bellissime battaglie con Max Biaggi, Sete Gibernau e successivamente con Jorge Lorenzo. Quando hai una rivalità come queste, è il carburante per aumentare le prestazioni di tutti, per alzare il livello. La lotta inizia e dopo diventa qualcosa di un po’ personale. Ciò può darti quel qualcosa in più per arrivare davanti».