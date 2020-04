Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 11 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Giornata pienamente soleggiata e temperature primaverili su tutta la Penisola, pur con qualche nube in transito sulle Alpi orientali e lungo l’Appennino centrale, ma senza fenomeni. Si prevede un week-end di sole almeno fino a lunedì. Temperature massime tra 19 e 24 gradi, con punte di 26° al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Leggi anche -> Nuove regole per gli spostamenti: sanzioni da 400 a 3.000 euro

A Belluno si segnala vento forte sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Nei pressi di Bologna tratto chiuso sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0.8 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bologna Casalecchio fino alle 14:00 del 11/04/2020 per lavori in corso.

A Genova tratto chiuso in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.