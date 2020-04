Faberge e Rolls-Royce si sono unite per commerorare la Pasqua in modo speciale: ecco il bellissimo Spirit of Ecstasy Faberge Egg.



La Pasqua sta arrivando in gran parte del mondo e Rolls-Royce ha rivelato qualcosa per commemorare la celebrazione di quest’anno. Vi presentiamo le immagini inedite dell’uovo Faberge Egg di Rolls-Royce “Spirit of Ecstasy”.

L’uovo Faberge Egg ha una storia che risale al XIX secolo e in stretta connessione con la Pasqua, naturalmente. Ma prima ancora, meravigliatevi della bellezza di questo ornamento attraverso queste immagini qui sotto.

Nel 1885, l’imperatore Alessandro III di Russia volle fare alla moglie un regalo unico nel suo genere per la Pasqua. Le uova di Pasqua di cioccolato erano allora la prima scelta e venivano vendute nel Regno Unito, ma l’imperatore voleva regalare all’imperatrice Maria Feodorovna qualcosa di più speciale.

Così, l’imperatore si rivolse alla rinomata casa di gioielli di Fabergé a San Pietroburgo per fare un uovo ingioiellato come regalo. L’azienda obbligò e realizzò un uovo dorato con un guscio smaltato bianco opaco che si aprì poi su un tuorlo giallo-oro. All’interno, c’è una gallina d’oro con una piccola replica in diamante della corona imperiale, in cui era sospeso un piccolo pendente di rubino.

Il gioiello è diventato noto come l’Uovo Faberge ed è diventato una tradizione pasquale nella Russia imperiale, tra cui lo zar Nicola II, che ha una collezione di Rolls-Royce Ghost in viola imperiale. Da notare che il terzo Uovo Faberge Imperiale nel 1887 è stato venduto all’asta nel 2014 a circa 30 milioni di euro.

Nel 2018, Faberge e Rolls-Royce si sono uniti per creare una versione moderna dell’Uovo Faberge Imperiale ma con un tocco di Rolls-Royce, dando così vita allo Spirit of Ecstasy Faberge Egg.

L’uovo gioiello è stato esposto al pubblico presso la sede di Fabergé a Mayfair a Londra.