Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 11 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Giornata di sole su tutta l’Italia e temperature tipicamente primaverili. In tarda serata possibili foschie sulle coste della Toscana e della Campania. Nuvole sterili in transito sul basso Lazio. Temperature minime comprese fra 8 e 13 gradi.

Domenica 12 aprile sarà un’altra giornata di bel tempo che regalerà una Pasqua all’insegna del sole e del caldo, con le massime comprese fra 21 e 26 gradi. Sterili addensamenti in transito sull’Appennino meridionale e, a partire dalla serata, sul Nordovest della Penisola, ma senza fenomeni. Dalla Pasquetta si registrerà un aumento della nuvolosità da ovest, anche con locali deboli piogge in serata tra Sardegna e medio-alto Tirreno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore almeno fino al 3 maggio.

Droni e posti di blocco stanno sorvegliando la rete stradale e autostradale per scongiurare l’esodo di Pasqua. Diverse le persone già fermate, denunciate e costrette a pagare sanzioni pecuniarie. Per chi è costretto a spostarsi per motivi di lavoro o di salute ricordiamo che a Genova in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) resta chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Nord di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020. A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.