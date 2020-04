Charles Leclerc sfiderà altri piloti di Formula 1 e di altre categorie nella Race for the World, per raccogliere fondi in beneficenza contro il coronavirus

Si chiama Race for the World (in italiano, Gara per il mondo) il campionato di gare virtuali per beneficenza lanciato da Charles Leclerc e da una serie di altre star del mondo dei motori e non solo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la lotta contro il coronavirus. Il portacolori della Ferrari è uno dei sei piloti di Formula 1 che hanno aderito (insieme ad Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi).

Contro di loro si schiereranno alla PlayStation un pilota di Formula E, sei di Formula 2, uno di Formula 3, uno di Super Formula, un motociclista e persino un calciatore professionista, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. Il ricavato di questa bella iniziativa verrà integralmente devoluto al Solidarity Response Fund messo in piedi dall’Organizzazione mondiale della sanità per contrastare la pandemia.

Il programma della Race for the World

Sono tre le gare in programma nell’arco di una settimana: la prima è prevista già oggi, sabato 11 aprile, la seconda martedì 14 e la terza venerdì 17. Tutte e tre si terranno alle 20 ora italiana e saranno trasmesse in diretta streaming su Twitch, sui rispettivi canali dei singoli piloti, attraverso i quali si potrà anche procedere alle donazioni.

“Sono molto felice di far parte di questo progetto”, ha commentato Leclerc, vincitore domenica del Gran Premio virtuale ufficiale di Formula 1 a Melbourne. “Dobbiamo essere tutti uniti per questa finalità e vedere questo gruppo così nutrito per una buona causa è una bellissima sensazione”.

Oltre ai nomi già citati, tra i protagonisti della Race for the World ci saranno Antonio Felix da Costa, Giuliano Alesi, Louis Deletraz, Sean Gelael, Antonio Fuoco, Callum Ilott, Christian Lundgaard, Pietro Fittipaldi, Arthur Leclerc, Nick Cassidy, Luca Salvadori e Luca Albon.