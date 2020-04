La nuova nata in casa Corvette, la C8, mostra dei numeri impressionanti per un modello di quella categoria.

La nuova C8 Corvette è finalmente nelle mani di fortunati clienti in tutto il Paese che hanno trascorso decenni in attesa della leggendaria Corvette a motore centrale. La C8 Corvette ha molto da dimostrare con la sua nuovissima configurazione del motore e la trasmissione a doppia frizione. Il layout del motore centrale avrà certamente un profondo impatto sulla maneggevolezza, ma cosa fa per le prestazioni in linea retta?

La Chevrolet sostiene che la C8 Corvette può accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, un numero impressionante se si considera che questa volta tutte le vetture corrispondono. Veicoli come la Nissan GTR, la Porsche 911 Turbo S, la Ferrari 488 GTB e l’Acura NSX sono tutti preoccupati dalle impressionanti prestazioni della Corvette.

Molti hanno ipotizzato che quel tempo lì fosse ottimistico considerando quanto sia impressionante un tempo da 0 a 100 sotto i tre secondi. Si può ottenere questo tempo sulla strada dove la maggior parte delle Corvette passerà la maggior parte del tempo?

Beh, molti dei nuovi proprietari di Corvette C8 hanno testato i loro nuovi veicoli e i risultati sono più che impressionanti. Ci sono diversi esempi di proprietari di C8 Corvette che hanno portato la Chevrolet da 0 a 100 in 2,9 secondi diverse volte, ma nessuno di questi è più impressionante di una corsa su una strada secondaria vuota in Pennsylvania.

Da 0 a 100 in 2,67 secondi in due run consecutive. Questa prova video dimostra che la C8 Corvette è una macchina dalle prestazioni molto serie e che la Chevrolet non si era spinta oltre con i suoi 2,9 secondi da 0 a 100.

Con l’aumentare del numero di C8 in circolazione, siamo entusiasti di vedere come queste auto rispondono alle modifiche e alle maggiori prestazioni di guida.