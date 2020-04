Andrea Dovizioso descrive Valentino Rossi come una rockstar e prevede tagli agli stipendi dei piloti a causa dell’emergenza Coronavirus.

Andrea Dovizioso sta trascorrendo la sua quarantena a Forlì, sperando di mettere le ruote sull’asfalto quanto prima. “Non siamo abituati a fare una pausa così lunga. Fisicamente sarà difficile per tutti – ha raccontato a Moto.it -, perché non puoi essere pronto a guidare una MotoGP al nostro ritorno. Chi sa come gestire farà la differenza. Ma mentalmente non sarà facile”.

Il vicecampione del mondo, di recente protagonista di un docu-film intitolato “Undaunted”, in cui Dovizioso lotta all’inseguimento di Marc Marquez nel corso della stagione 2019, racconta quell’esperienza: “Abbiamo deciso di realizzare un documentario invece di una serie di episodi. Sono molto contento di come è andata, è andata molto bene. Abbiamo ancora molto materiale. Mi dispiace un po’ non poterlo mostrare tutto. Non sono qualcuno che si nasconde“.

Il Dovi elogia il Dottore

Andrea parla anche delle due leggende attuali della classe regina, Valentino Rossi e Marc Marquez, due personaggi caratterialmente e sportivamente differenti. Andrea Dovizioso considera il Dottore una rockstar: “È l’unico che si è divertito perché era davvero superiore. Tutto è legato alle vittorie, ma oggi nel campionato del mondo neanche Marquez la vive con tanta calma, persino vincendo così tanto. Invece Valentino è stato superiore per alcuni anni, è stato in grado di divertirsi. Valentino era ed è tuttora una rockstar: voleva vivere e vive ancora adesso come rockstar. Poi ha dovuto pagare un po’, ma continua a correre perché gli piace”.

A causa del coronavirus ci saranno dei tagli ai salarti dei piloti, ma il quantum è ancora sospeso, perché tutto dipenderà da quando si tornerà a correre e quanti Gran Premi si potranno disputare. “I contratti di moto sono diversi dai contratti di calcio: dovremo vedere fino a che punto arriva il danno e come Dorna gestisce il situazione”.