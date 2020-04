La Volkswagen Golf del 2020 si appresta a ricevere un restyling esterno, passando dalle minigonne fino ad arrivare agli scarichi personalizzati.

La Volkswagen Golf è una delle auto più popolari tra i tuner, quindi non sorprende che la Mk8 stia già attirando l’attenzione di chi si occupa di aftermarket. La Golf è ben lungi dall’essere l’auto più eccitante nel segmento delle compatte quando si tratta di design esterno, quindi alcuni sono ansiosi di vedere cosa potrebbe fare una manodopera personalizzata per aggiungere un po’ di pepe alla berlina familiare di Wolfsburg, immensamente popolare.

Abbiamo già visto una Golf 8 First Edition su ruote da 20 pollici della ABT, ma JMS ha lavorato su qualcosa di più di semplici “scarpe nuove”. Prendendo ispirazione dalla GTI, l’auto indossa alcuni sottili accenti rossi nel tentativo di consentire un look più sportivo esaltato dal muso sporgente dello spoiler anteriore che estende il parafango anteriore di circa tre centimetri. Il pezzo aggiuntivo è completato sui lati del veicolo da minigonne per un profilo più aggressivo.

Spostandosi sul retro, la prima cosa che noterete sarà il diffusore personalizzato che ci ricorda la Golf GTI TCR della generazione precedente della due volumi. JMS dice che il diffusore sarà venduto ai clienti senza ritagli, il che potrebbe non sembrare una grande idea. Tuttavia, il tuner spiega di aver preso questa decisione in modo che gli acquirenti potranno decidere se vogliono un singolo o un doppio diffusore a seconda dello scarico personalizzato preferito. In questo caso particolare, la Golf è dotata di una configurazione doppia con punte ovali simili a quelle dell’Audi RS3.

JMS ha anche sostituito le ruote Volkswagen standard con un set da 19 pollici con vistosi dadi rossi e pneumatici 225/35. Se vi state chiedendo perché le leghe personalizzate sembrano adattarsi a malapena ai passaruota, è perché la Golf ha una sospensione coilover da KW per abbassare l’altezza di marcia per un maggiore impatto visivo.

Il kit di styling sarà in vendita questo settembre, con ulteriori aggiornamenti in arrivo, poiché JMS dice che sta già lavorando su modifiche al motore e su un nuovo sistema di scarico.