I ragazzi di Topaz hanno creato la più incredibile e sicuramente completa rifinitura ad un cliente per la sua Porsche 911 GT3 della durata di 100 ore.

Mentre molti guerrieri del fine settimana passeranno innumerevoli ore a dettagliare e a prendersi cura dei loro veicoli, Topaz lo porta al livello successivo nel suo ultimo video su YouTube. La Porsche è una Porsche molto speciale che riceve una coccola altrettanto speciale.

L’auto nel video è una Porsche 911 GT3 RS Weissach. Per chi non lo sapesse, è essenzialmente la migliore GT3 RS che il denaro può acquistare dalla fabbrica. Il video presenta il Topaz livello 5, che consiste in un programma di dettaglio di 100 ore, l’installazione di una pellicola protettiva per la vernice e una sorprendente pelle di carbonio di vari pezzi di rifinitura.

L’obiettivo principale di Topaz nel processo di rifinitura è quello di uniformare il rivestimento. Questo è un passo fondamentale nella produzione di una finitura con vernice simile al vetro. Detto questo, il primo passo verso il successo è la levigatura a secco della vernice che è difficile da guardare; è essenzialmente l’equivalente automobilistico delle unghie su una lavagna. Fortunatamente, una volta completata la levigatura a secco, i dettaglianti bagnano la vernice trasparente con carta vetrata a grana più fine per perfezionare ulteriormente la finitura.

Dopo che questi primi due passi piuttosto raccapriccianti sono stati completati, la lucidatura può iniziare. Mentre le lucidatrici meccaniche possono essere utilizzate su pannelli di carrozzeria più grandi, le aree più piccole come i paraurti e le luci posteriori devono essere completate a mano. Dopo un’ulteriore rifinitura e la rimozione dei segni di levigatura arriva la fase di protezione della vernice.

Il cliente nel video ha optato per l’installazione di una pellicola di protezione della vernice essenzialmente su ogni pannello del veicolo. Ogni pannello che Topaz installa è pretagliato per fornire ogni volta una finitura perfetta. Dopo che ogni pezzo di pellicola viene sapientemente installato con una spatola, la pellicola è impercettibile e non ostacola l’incredibile risultato finale.

I ragazzi della Topaz hanno anche fatto il passo più lungo della gamba con la rilucidatura di vari pannelli di rifinitura sulla vettura in vera fibra di carbonio. Pensiamo che questo possa essere una delle rifiniture più complete che abbiamo mai visto.