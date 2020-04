Giacomo Agostini lancia un messaggio a Valentino Rossi e Marc Marquez, star della MotoGP di questi anni.

Chi è il pilota più forte della storia del Motomondiale? Guardando titoli ottenuti e vittorie di gara viene automatico menzionare Giacomo Agostini, il più vincente di sempre.

Quindici mondiali conquistati e 123 gran premi finiti al primo posto. Un’autentica leggenda del motociclismo che ha legato il suo nome soprattutto alla MV Agusta, storica casa italiana. Ma ha anche vinto titoli con la Yamaha. Una lunga carriera di grandi successi per il rider nato a Brescia.

MotoGP, Agostini su Rossi e Marquez

Agostini in un’intervista concessa al quotidiano AS ha spiegato come sta passando la quarantena causata dall’emergenza coronavirus Covid-19: “In questi giorni vedo vecchie gare e gare recenti, in cui hanno vinto sia Valentino che Márquez. Sarebbe bello se potessimo vedere una gara tra noi tre. L’unica cosa è che avrei vinto io. Rossi e Marquez perderebbero contro di me e sarebbe un problema per loro”.

Il grande Ago pensa che sconfiggerebbe Valentino Rossi e Marc Marquez oggi. Purtroppo non abbiamo la controprova, ma sarebbe stato interessante vedere in pista assieme tre piloti di così grande valore. Ogni epoca ha i propri campioni e spesso ci si domanda quali siano i più forti, al di là dei titoli. Difficile rispondere.

Il quindici volte campione del mondo si è anche espresso sull’eventuale ripresa del Motomondiale: «Spero possa iniziare alla fine di luglio facendo gare in agosto, settembre, ottobre e novembre. Con otto, nove o dieci GP puoi fare il campionato del mondo. Quando ho corso c’erano anni che erano così e sono stato campione regolarmente. Dobbiamo aspettare e fare senza fretta, perché la prima cosa è la salute e poi viene lo sport».