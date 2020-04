Audi R8 V10 RWD entra a listino forte della trazione posteriore, di un peso inferiore alle “sorelle” e con l’iconico V10 5.2 FSI aspirato da 540 CV.

Entra a listino la seconda generazione della sportiva Audi R8 V10 RWD, forte della trazione posteriore, di un peso inferiore alle “sorelle” con tecnologia quattro e del propulsore V10 5.2 FSI aspirato da 540 CV.

Audi R8 V10 RWD è l’Audi più simile a un’auto da corsa, nata in pista ma omologata per uso stradale, è disponibile nelle versioni Coupé e Spyder. Il design diventa ancora più aggressivo, la griglia del single frame è più larga rispetto alla precedente edizione, mentre alla base dell’estremità del cofano anteriore compaiono tre fessure piatte come ispirazione alla mitica Audi Sport quattro degli Anni ‘80.

Nell’abitacolo spiccano i sedili sportivi a regolazione parzialmente elettrica rivestiti in Alcantara e pelle, il volante multifunzione plus e la plancia impreziosita dal badge RWD. Il propulsore V10 5.2 FSI a collocazione centrale eroga 540 CV a 7.900 giri/min e una coppia massima di 540 Nm a 6.400 giri. L’Audi R8 V10 RWD Coupé può scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi raggiungendo una velocità massima di 324 km/h, mentre la variante Spyder vanta uno 0-100 km/h in 3,8 secondi e una punta massima di 322 km/h.

Dotazione di serie e prezzi

Tra le dotazioni di serie di Audi R8 V10 RWD spiccano i proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a LED, la climatizzazione automatica comfort, l’Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, la radio MMI plus, l’Audi Sound System da 140 Watt, la ricezione radio digitale DAB, il sistema di ausilio al parcheggio plus e la telecamera per la retromarcia. Inoltre gli esclusivi cerchi in lega a 5 razze a V in nero lucido da 19 pollici, a richiesta sono disponibili ruote da 20 pollici. La variante Spyder vanta una capote in tela nei colori nero, marrone o rosso azionabile elettricamente sino a una velocità di 50 km/h.

Dieci i colori carrozzeria a listino, tra i quali le nuove tinte metallizzate grigio Kemora e blu Ascari. I prezzi per Audi R8 V10 RWD Coupé, da 154.750 euro. Il listino di Audi R8 V10 RWD Spyder parte da 168.050 euro.