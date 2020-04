Avete mai sognato di “spogliare” una macchina completamente funzionante per vedere quanto poteva andare veloce? Beh, loro si ed era una Porsche.

In generale, ci sono due modi per migliorare la capacità dinamica di un’auto. Si può ridurre il peso o aumentare la potenza in uscita. Naturalmente, è sempre meglio combinare queste due misure, ma non sempre è possibile. Nei casi in cui gli aggiornamenti del gruppo propulsore sono troppo costosi o richiedono troppo tempo, la cosa più semplice da fare è togliere l’interno di un’auto.

Questo è esattamente quello che hanno fatto i ragazzi del canale Casey Putsch su YouTube con la loro Porsche Boxster S del 2007. Prima dell’inizio del processo, il team pesa l’auto nella sua forma di stock e la bilancia mostra esattamente 1.416 chilogrammi. Nel video in calce a questa pagina è possibile verificare l’esatta distribuzione del peso tra le quattro ruote.

Quello che state per vedere è qualcosa che non avremmo mai pensato di trovare divertente. Fare a pezzi un’auto perfettamente funzionante in quella che sembra essere un’ottima condizione generale è sempre stato uno dei nostri incubi, ma questo ragazzo qui si sta godendo ogni minuto di quel processo. E qui stiamo parlando di uno spogliarello assolutamente hardcore.

Ad un certo punto, dopo la boa del minuto 6:30 del video, la Boxster non sembra più… beh, una Boxster. Sono spariti i paraurti, le luci, il tetto, il parabrezza, lo spoiler posteriore attivo e persino i tubi di scarico. E se questo non bastasse, hanno anche tolto gli specchietti e… bang! – Subito dopo aver tolto la macchina dal garage, il conducente ha colpito la sua Toyota MR2.

“Che mi serva da una lezione. Ho appena fatto retromarcia addosso alla mia MR2 perché non ci sono specchietti. E davvero stupido”.