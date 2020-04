Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 9 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni su tutta la Penisola, merito dell’instaurarsi sull’Italia di un vortice anticiclonico che proseguirà ancora per diversi giorni. Sterili addensamenti in transito nella notte in Sardegna. Le temperature minime subiranno un leggero aumento e saranno comprese fra 8 e 13 gradi.

Venerdì 10 aprile sarà un’altra giornata tipicamente primaverile e con temperature massime al di sopra della media stagionale, comprese fra 20 e 25 gradi, leggermente più fresche sulle località joniche. Il tempo si prevede buono almeno fino a Pasquetta.

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore almeno fino al 13 aprile.

Ricordiamo che a Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.