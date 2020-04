Solo dieci giorni dopo la morte di sua mamma Teresa Roldan ha perso la vita per emorragia intestinale Alfonso Gonzales, padre dell’ex pilota Fonsi Nieto

È un momento durissimo per la famiglia Nieto, una delle più conosciute, nutrite e vincenti del Motomondiale. Solo dieci giorni fa perdeva la vita a 102 anni, per colpa del coronavirus, Teresa Roldan, mamma del campionissimo Angel e nonna di Pablo, Gelete e Fonsi Nieto.

Martedì scorso, invece, ad andarsene è stato Alfonso González, padre di Fonsi, ex pilota e oggi coach del team Pramac. Secondo fonti interne alla famiglia, il motivo di questa tragica scomparsa è dovuto ad un’emorragia intestinale.

La triste notizia dalla moglie di Fonsi Nieto

A comunicare la triste notizia su Instagram è stata Marta Castro, la moglie di Fonsi, che ha ribadito la sua intenzione di restare al fianco di suo marito in questi momenti difficili. “Lo sai: ora più che mai e per sempre”, ha scritto Marta, in un post che si è riempito rapidamente di messaggi di condoglianze e di sostegno. “Ora tuo papà è in cielo e ci guarda tutti quanti”.

Un messaggio emozionante a cui ne sono seguiti anche altri che ricordavano nonna Teresa e lo zio Angel Nieto, il tredici volte campione del mondo scomparso anch’egli drammaticamente il 3 agosto 2017, a settant’anni di età, dopo diversi giorni di ricovero in ospedale a seguito di un incidente sui quad di cui fu vittima a Ibiza.