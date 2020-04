La casa automobilistica svedese Koenigsegg mostra in un set fotografico le due magnifiche nuove creazioni del marchio: la Gemera e l’Absolut.



Koenigsegg avrebbe avuto un Salone dell’Auto di Ginevra molto affollato se l’evento fosse andato in porto perché il marchio svedese di supercar era pronto a svelare la Gemera a quattro posti e la misteriosa Jesko Absolut. Per una doppia dose di meraviglia automobilistica, Koenigsegg ha gettato la coppia sulla pista di prova del salone, che include una pista, per scattare alcune foto di queste belle macchine.

Questa Gemera è in una tonalità di grigio scuro che assume una sfumatura verde nella giusta luce. Viaggia su ruote a nove raggi con centri gialli brillanti e raggi in fibra di carbonio a vista. L’abitacolo presenta la stessa vibrante tonalità di giallo, ma gli accenti neri e la fibra di carbonio spezzano il colore brillante. Ci sono anche bagagli personalizzati in uno schema di colori coordinati.

La Gemera utilizza un motore a tre cilindri turbo da 2,0 litri e tre motori elettrici per un totale di 1.700 cavalli e 3.500 Newton-metri di coppia. Questo permette all’auto di raggiungere i 100 chilometri all’ora in un incredibile tempo di 1,9 secondi e di percorrere fino a 50 chilometri solo con l’energia elettrica.

Il Jesko Absolut rappresenta la massima dimostrazione delle capacità ingegneristiche di Koenigsegg. È dotato di un V8 biturbo da 5,0 litri che eroga 1.280 CV e 1.000 Nm a benzina o 1600 CV e 1.500 Nm su E85. Il veicolo ha un peso a secco di 1.320 chilogrammi e la carrozzeria ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,278. Le simulazioni al computer suggeriscono che l’auto potrebbe teoricamente essere in grado di raggiungere i 532 km/h, supponendo che qualcuno possa trovare una strada abbastanza lunga da permettere all’Absolut di sgranchire completamente le gambe.