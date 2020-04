Il malanimo tra le scuderie di F1 non si placa neppure in tempi di Coronavirus e il CEO della McLaren attacca Ferrari e Red Bull

Il tema del budget cap sta sconvolgendo gli animi dei team del Circus e la cosa per la verità non stupisce, considerato che sin dalla prima discussione avvenuta anni fa è stato causa di accapigliamenti vari. Come ormai noto, la ragione del contendere delle recenti settimane è stata la proposta caldeggiata dalle squadre minori di abbassare il tetto di spesa in vigore a partire dal prossimo campionato da 175 a 100 milioni. Un’idea non particolarmente gradita ai big, i quali avrebbero storto il naso anche davanti alla possibilità di giungere ad un compromesso dapprima posto a 150 e poi a 125 milioni.

E qui apriti cielo. Senza troppi peli sulla lingua nel corso di un intervento a Sky Sports F1 il CEO di Woking Zak Brown ha attaccato i ricchi della categoria, a suo avviso interessati soltanto a proteggere le loro tasche e non al benessere della massima serie, messa a dura prova dallo stop forzato per l’emergenza Covid-19.