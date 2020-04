Paolo Poli, amministratore delegato del Mugello, ha inviato un messaggio di fiducia nel giorno in cui è stato ufficialmente rinviato il GP d’Italia

Nello stesso giorno in cui la Dorna, organizzatrice del Motomondiale, ha comunicato ufficialmente il rinvio del Gran Premio d’Italia di quest’anno, l’amministratore delegato del circuito del Mugello, Paolo Poli, ha inviato un messaggio di sostegno ai tifosi, promettendo un festeggiamento straordinario che si svolgerà quando finalmente la gara potrà essere rimessa in calendario.

“Abbiamo sperato che la situazione in cui ci troviamo da inizio marzo potesse risolversi velocemente”, ha scritto Poli. “Purtroppo non è stato così: in queste ultime settimane l’emergenza sanitaria si è intensificata. Ci vediamo quindi costretti nostro malgrado a rimandare a data da destinarsi il Gran Premio d’Italia, in origine previsto per il 31 maggio”.

La fiducia che viene dal Mugello

Il boss del tracciato toscano si è anche rivolto a tutti coloro che sono attualmente in prima linea contro la pandemia di coronavirus. Il mese scorso la pista ha donato tutte le sue attrezzature mediche, compresi i fondamentali ventilatori polmonari, ad un ospedale locale per poter curare i pazienti contagiati.

“La nostra primaria attenzione è rivolta a spettatori, appassionati e team”, prosegue Poli. “Ai professionisti che, ad ogni livello, garantiscono da sempre il più alto standard organizzativo. Tutti in questo momento siamo sottoposti ad una prova durissima. Di sicuro i mesi che verranno non saranno facili per nessuno”.

Poli chiude con parole di fiducia: “Con questa consapevolezza, siamo altrettanto certi che torneremo tutti più forti di prima. Da parte nostra ci impegneremo a fondo per far sì che la prossima edizione, in qualunque data possibile, sia di straordinaria forza, coesione e rinascita. ‘Almugellononsidorme’, mai!”.

Due to the ongoing coronavirus outbreak #ItalianGP has been postponed Statement from Paolo Poli, CEO of Mugello Circuit here below 👇#mugellocircuit pic.twitter.com/E9mi0hZe5I — Mugello Circuit (🏡) (@MugelloCircuit) April 7, 2020

