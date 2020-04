Marc Marquez ha provato a raccontare delle sue gare più belle e in particolare si è soffermato su quella di Phillip Island 2015.

Marc Marquez dopo una stagione letteralmente dominata era pronto a giocarsi un altro titolo Mondiale anche in questo 2020. Il rider spagnolo, infatti, era deciso più che mai a conquistare il titolo che gli avrebbe permesso di raggiungere Valentino Rossi a quota 9 corona iridate nel Motomondiale.

Il coronavirus però, per ora, ha costretto a stoppare questo campionato. Nonostante ciò Marc Marquez, dalla sua casa di Cervera sta continuando ad allenarsi per non restare indietro dal punto di vista della preparazione fisica, così da essere pronto sin da subito a lottare per la vetta della classifica quando finalmente questa pandemia sarà terminata.

Marquez ricorda Laguna Seca 2008

Durante un’intervista rilasciata a “BT Sport”, Marc Marquez ha così dichiarato: “Ho disputato tantissime belle gare come Assen 2018, Barcellona 2014, ma anche Phillip Island 2015 che fu spettacolare. Battagliai a lungo con Lorenzo, Valentino Rossi e Iannone per poi vincere all’ultimo giro”.

Allo spagnolo è stato chiesto anche della celeberrima lotta tra Stoner e Rossi a Laguna Seca del 2008: “Me la ricordo benissimo, fu una delle gare più belle di Valentino. Casey era molto più veloce di Vale, ma Rossi è riuscito a stargli vicino e ha sferrato l’attacco decisivo al Cavatappi. Casey poi cadde e alla fine vinse Valentino pur non essendo il pilota più veloce in pista”.

