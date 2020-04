Hyundai vuole promuovere ulteriormente la sua Elantra di nuova concezione attraverso un video-tour della vettura ibrida appena rilasciata.



La nuova Hyundai Elantra 2021 ha debuttato qualche settimana fa con un design completamente nuovo, tecnologie avanzate e – per la prima volta – un propulsore ibrido. La berlina prende in prestito alcune caratteristiche dalla più grande Sonata 2020 e sembra pronta a rimescolare le carte nel segmento.

Abbiamo già dato un’occhiata dettagliata alla nuova Elantra, ma Hyundai vuole concedervi altri sei minuti del vostro tempo libero per un giro virtuale della vettura.

“Completamente reimmaginata con una tecnologia all’avanguardia“, la nuova Elantra è sostenuta da una nuova architettura che allunga il passo di quasi 2,5 cm e aggiunge 5 cm di lunghezza complessiva. Visivamente, la berlina abbandona l’aspetto appuntito e tozzo dell’attuale vettura per un design più fluente ed elegante. Questo nuovo video promozionale mette in luce le soluzioni di design dell’auto.

“La nuovissima Elantra del 2021 attira l’attenzione con la sua impostazione più ampia e aggressiva e con un profilo più lungo e più basso”.

Entrando nell’abitacolo, la rivale sudcoreana Corolla viene fornita di serie con chicche come CarPlay wireless e Android Auto e doppio display da 10,3 pollici sulle finiture più alte. Onestamente, il design degli interni sembra un enorme cambiamento dall’auto attuale, e sembra più moderno di qualsiasi altro concorrente. Una cosa che non riusciamo a spiegare è lo strano elemento di design a forma di cerchio rimasto del quadro strumenti.

La novità più importante nel reparto motori è l’aggiunta di un propulsore ibrido. L’Elantra Hybrid utilizza un motore da 1,6 litri in linea accoppiato ad un motore elettrico per una potenza combinata di 139 cavalli e una coppia relativamente potente di 264 Newton-metri. I modelli non ibridi si basano su un motore a gas da 2,0 litri con 147 CV e 179 Nm di coppia, accoppiato a un cambio CVT.