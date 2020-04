Audi A3 Sportback diventa la prima berlina del marchio con motore a 4 cilindri ad usufruire della tecnologia mild-hybrid a 48 Volt.

Audi A3 Sportback amplia la sua gamma motori con l’introduzione in listino della versione 1.5 TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V. Per la prima volta nella storia del marchio, la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt viene applicata a una berlina con un motore a 4 cilindri, una prerogativa solitamente riservata ai propulsori a 6 e a 8 cilindri.

La quarta generazione di Audi A3 Sportback si caratterizza per il design aggressivo e sportivo, luci diurne a LED Audi Matrix, top di gamma, possibilità di rivestimenti interni in materiale sintetico ottenuto dal riciclo delle bottiglie in PET. Con il debutto della motorizzazione 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V, la berlina del brand tedesco aggiunge un’ulteriore prerogativa e un mix di tecnologie all’avanguardia. Ad esempio il sistema cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi. Garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e di una velocità massima di 224 km/h.

Nell’abitacolo spicca la marcata digitalizzazione contraddistinta da comandi touch, la piattaforma d’infotainment MIB 3, caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto alla precedente, e il comando vocale intelligente. La strumentazione digitale si avvale di un display da 10,25″, di serie, abbinato in simbiosi al volante multifunzione. Massima connettività garantita dall’Audi smartphone interface, di serie dalla versione Business.

Nuova Audi A3 Sportback è equipaggiata di serie con la radio digitale DAB+, mentre l’App myAudi, chiave d’accesso all’ecosistema digitale del Marchio, consente di bloccare o sbloccare da remoto le portiere e individuare la zona di sosta per essere condotti alla vettura. Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI 150 CV sarà offerta negli allestimenti d’ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition. I prezzi partono da 32.300 euro.