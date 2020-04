Anche la Williams ha aderito al programma di cassa integrazione previsto dal governo inglese. I piloti e i dirigenti si tagliano gli stipendi del 20%

La Williams è il secondo team di Formula 1 ad aver ufficialmente avviato la cassa integrazione per il suo staff, con l’obiettivo di ridurre i costi nel corso della crisi del coronavirus.

La squadra inglese non ha comunicato quanti dipendenti sono stati cassintegrati (probabilmente tutti quelli del reparto corse, vista l’assenza di gare in questo periodo): si sa invece che la misura durerà per due mesi.

I piloti della Williams si riducono gli stipendi

Fino a fine maggio, insomma, l’azienda di Grove sfrutterà l’opportunità concessa dal governo inglese, che si è offerto di pagare l’80% degli stipendi di tutti i dipendenti che non lavoreranno nella fase di stop della fabbrica. In linea con queste misure, anche i dirigenti e i piloti George Russell e Nicholas Latifi hanno accettato di ridursi l’ingaggio del 20%.

“Queste misure non sono state prese a cuor leggero”, conferma un portavoce della Williams nel comunicato stampa ufficiale che ha annunciato la notizia, “tuttavia il nostro obiettivo è quello di proteggere i posti di lavoro del nostro staff e assicurarci che possano ritornare al lavoro a tempo pieno quando la situazione lo consentirà”.

L’incertezza sulla partenza del campionato del mondo 2020 di Formula 1 (attualmente prevista per il Gran Premio dl Canada del 14 giugno prossimo), infatti, sta mettendo i piccoli team della massima serie automobilistica a grave rischio di crisi finanziaria.

