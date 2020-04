Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 3 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e ampiamente soleggiato su quasi tutti i settori, ad eccezione di qualche breve piovasco in Abruzzo e sulla costa tirrenica della Calabria. Temperature massime in lieve aumento e oltre la media stagionale, comprese fra 18 e 23 gradi. Venti ancora moderati settentrionali con mari mossi, localmente molto mossi i bacini meridionali. Per gli italiani si prevede una settimana di Pasqua all’insegna del bel tempo, ma ricordiamo che gli spostamenti sono consentiti solo in caso di necessità.

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore almeno fino al 13 aprile.

Nel distretto autostradale di Milano in A8 Milano-Varese (Km 2.2 – direzione: Milano) coda tra Svincolo Lainate-Arese e Fiera Milano. A Bologna in Tangenziale (direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda di 1 km tra Svincolo 11bis Via Enrico Mattei e Svincolo 13 SS9 Via Emilia per incidente. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 13 SS9 Via Emilia. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 12 Ss65 Della Futa.

A Firenze chiuse le corsie di sinistra sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

Alle porte di Roma sulla A1 Firenze-Napoli (Km 574 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Bivio A1/Diramazione Roma sud per Veicolo in fiamme.