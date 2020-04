In questo video vedremo la nuovissima Toyota Supra, leggermente modificata per l’occasione, battagliare contro la splendida Tesla Model 3 Performance.

Toyota parla di una riedizione della Supra da tanti anni. Dopo una pausa di 22 anni, è tornata sul mercato nel 2019 come nuovo modello del 2020. L’auto sportiva a due posti alimentata a gas vanta un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri con doppio turbocompressore e un cambio automatico a otto marce.

Il propulsore della Supra costruito dalla BMW produce 335 cavalli e 495 Nm di coppia, anche se la Supra in questo video è stata messa a punto per sviluppare una potenza di 500 cavalli. In stock, la Supra può raggiungere i 100 km/h in meno di 4 secondi.

La Tesla Model 3 Performance è una berlina di medie dimensioni a cinque posti a doppia trazione integrale. È stata segnalata la produzione di circa 450 cavalli di potenza e 640 Nm di coppia. Tuttavia, è importante notare che la potenza elettrica e i valori di coppia non sono sempre direttamente paragonabili alle specifiche delle auto a gas. Ciononostante, la potenza della Model 3 le permette, a detta di Tesla, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi; ma abbiamo visto che se la cava molto meglio.

Guardate il breve video qui sotto per vedere quale auto ha vinto questa battaglia tra gas ed elettricità: