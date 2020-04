Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 6 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone è in netto rinforzo sull’Italia e garantisce tempo stabile con cieli sereni da Nord a Sud, ad eccezione di qualche addensamento in transito fra Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni. Le temperature minime restano stabili e comprese fra 7 e 12 gradi. Da segnalare qualche foschia al primo mattino nelle valli e localmente sul basso Tirreno.

Martedì 7 aprile cieli ampiamente soleggiati su tutta la Penisola, ancora qualche addensamento in transito sulle Isole maggiori e la Calabria tirrenica, ma senza fenomeni. Le temperature massime subiranno un leggero rialzo, soprattutto al Sud, e oscilleranno fra 18 e 23 gradi, temperature lievemente più fresche sul versante del medio-basso Adriatico.

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore almeno fino al 13 aprile.

A Nord di Genova rallentamenti sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 100.7 – direzione: Milano) per scorta veicoli tra Busalla e Isola del Cantone per verifica tecnica. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci. Vento forte tra Napoli e Salerno, in particolare sulla A1 Roma-Napoli tra San Vittore e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno e in A30 Caserta-Salerno tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.