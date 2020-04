Marc Marquez ha raccontato di una delle gare che più gli sta a cuore tra le tante che ha vinto in questa sua lunga carriera.

Marc Marquez in questi anni ha portato a casa una quantità impressionante di successi. Per la precisione ha vinto 82 gare nelle tre classi del Motomondiale e in 134 occasioni è salito sul podio. Per lui quindi sarà veramente complicato scegliere quale sia stato il suo GP preferito dopo tutti questi anni.

Nonostante ciò durante una trasmissione lo spagnolo ha provato a ricordare le sue gare più belle, tenendo presente che in molte di queste ha vinto per manifesta superiorità distanziando di molto tutti gli avversari.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Marquez racconta del GP di Assen 2018

Marc Marquez, parlando ai microfoni di “BT Sport”, ha raccontato della sua vittoria ad Assen nel 2018: “Questa è stata una delle mie migliori gare. È quel tipo di GP che puoi vedere 10 volte e non smetti mai di divertirti. Era una di quelle gare di gruppo in cui si susseguono i sorpassi”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Quella gara è stata spettacolare. Rins è rimasto indietro e fortunatamente negli ultimi due giri sono stato in grado di restare il primo senza troppi problemi. In ogni caso posso nominare tanti GP, ma sceglierne uno soltanto per me sarebbe davvero impossibile”.

Antonio Russo