Marc Marquez non sembra molto propenso all’idea di correre due Gran Premi ad ogni weekend di gara come avviene in Superbike.

In questo momento la MotoGP è ancora bloccata implicitamente dal coronavirus. A causa della pandemia, infatti, il campionato non ha ancora preso il via in questa stagione. La speranza è di riuscire a partire l’estate e fare almeno una decina di gare per rendere dignitoso questo campionato.

Sul piatto però sono state fatte svariate ipotesi per la ripartenza, ma non tutte piacciono ai piloti. Una di queste è quella di aumentare il numero di gare per weekend come già avviene ad esempio in SBK. Una trovata interessante, che però lascerebbe comunque tanti paesi orfani della MotoGP.

Marquez continua ad allenarsi

Durante alcune sue dirette Instagram, anche il campione del mondo Marc Marquez ha provato ad affrontare l’argomento: “Ora penso che sia prematuro parlare di ripartenza, ma quando sarà il momento lo faremo. Ci sono tante ipotesi sul piatto, alcune mi piacciono, altre un po’ meno onestamente. Ad esempio non vedo una cosa possibile quella di fare due gare in un weekend come avviene in Superbike”.

Il rider spagnolo ha poi proseguito nella sua disamina: “Al momento non sappiamo quando ritroveremo la pista, in ogni caso io sto facendo il mio allenandomi come se dovessimo ricominciare già domani. Questo in un certo moto anche un passatempo, così mi tengo impegnato e allo stesso tempo non pagherò troppo questo stop dal punto di vista fisico. Anche perché ci sono sempre le tentazioni di un frigorifero pieno”.

