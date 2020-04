Per passare un po’ di tempo a cuor leggero cosa c’è di meglio di una raccolta delle migliori gare d’accelerazione tra diversi tipi di auto?

Mentre la maggior parte dirà che alcuni giri su pista sono il modo migliore per valutare le prestazioni di due veicoli, una gara di accelerazione vecchio stile è il modo più semplice e veloce per ottenere un risultato diretto; tutto dipende dall’abilità, dal tempismo e dal fatto di avere auto simili in fila per una lotta leale.

Inoltre, come abbiamo visto nel corso degli anni, i contenuti di YouTube sono eccellenti per mostrare queste caratteristiche. È il caso di cars.co.za, un sito automobilistico sudafricano immensamente popolare che copre tutto, dalle recensioni di auto all’acquisto vero e proprio, e anche il loro canale YouTube sta guadagnando un po’ di popolarità, grazie al numero di video di drag race che hanno messo su da quando hanno iniziato a pubblicare alcuni contenuti quasi 10 anni fa.

E così, con i loro video di drag race che hanno già raggiunto quasi 20 milioni di visualizzazioni, hanno deciso di creare una serie di compilation con una grande varietà di auto e alcune finiture piuttosto ravvicinate. I video che vedrete qui sono della prima raccolta, quindi aspettatevi che il loro canale ne aggiunga ancora.

E, nel caso non abbiate visto nessuno di questi o vogliate solo rivivere la gloria di una Volkswagen Golf R competere con una Toyota Supra, potete controllare il loro canale qui. Con quasi 70 video di drag race finora pubblicati, c’è molto da vedere e da entusiasmarsi. l’esecuzione più semplice potrebbe essere perfetta per alcuni.

In questo video, aspettatevi di vedere delle supercar, una berlina contro una roadster, due coupé che si scontrano testa a testa e alcuni SUV europei che portano la sfida su pista. La parte migliore è che i vincitori non sono esattamente quelli che ci si aspetterebbe, ed è questo che rende le gare di accelerazione piuttosto eccitanti.