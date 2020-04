Una serie tv intitolata “Fernando” e completamente dedicata ad Alonso debutterà quest’anno su Amazon Prime Video anche in Italia

Non correrà più in Formula 1, ma Fernando Alonso si è comunque assicurato un onore che non è stato riservato nemmeno ad altri grandi campioni: quello di essere protagonista di una serie tv tutta dedicata a lui.

La docu-series in cinque puntate, eloquentemente intitolata “Fernando”, è stata realizzata dalla casa di produzione spagnola The Mediapro Studio e sarà distribuita attraverso la piattaforma di streaming Amazon Prime Video in Spagna, Francia, Gran Bretagna, Sudamerica e anche in Italia quest’anno.

“Fernando”, la serie tv su Alonso su Amazon Prime

Il documentario ritrarrà la preparazione di Alonso per la sua prima partecipazione alla Dakar, svolta proprio all’inizio del 2020, e in essa figureranno anche alcune persone vicine al due volte iridato: dal suo manager alla sorella Lorena, fino alla sua fidanzata Linda Morselli.

“La serie condividerà anche le riflessioni di Fernando sul suo possibile ritorno in Formula 1”, rivela Javier Mendez, direttore globale dei contenuti del The Mediapro Studio. “Fernando è un vincente e il suo obiettivo nel corso di quest’anno è stato quello di dimostrare di essere il miglior pilota su qualsiasi veicolo a quattro ruote”.

La serie “Fernando” tornerà inoltre indietro con la memoria agli anni dei due titoli mondiali di Alonso nel 2005-2006, al suo ritiro dalla Formula 1 nel 2018, e alle sue partecipazioni alla 500 Miglia di Indianapolis e alla 24 Ore di Le Mans. “Darà una visione personale e ravvicinata del campione”, conclude Mendez, “molto diversa dal profilo pubblico che avete sempre visto”.