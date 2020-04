In questo video vedremo la nuovissima Chevrolet Corvette C8 battersi al California Willow Springs Raceway contro una Porsche GT3 RS.



Quanto è veloce la Chevrolet Corvette 2020 in pista? La Chevrolet dice che che è capace di compiere un giro al Nürburgring in 7 minuti e 29,9 secondi. E’ certamente un numero molto impressionante per un modello base Stingray, ma è comunque 30 secondi più lenta della più recente Porsche 911 GT3 RS. Naturalmente, ci sono molti fattori che possono influire sul tempo sul giro lungo 20 km del Nordschleife, ma con piloti di medio livello su una pista molto più piccola – in questo caso il circuito di 4 km della California Willow Springs Raceway – sembra che le auto siano molto più comparabili.

Almeno, questo è il risultato di questo nuovo video di Speed Phenom su YouTube. L’abbiamo visto provare occasionalmente una Mustang Shelby GT500, ma ora sta mettendo alla prova la nuova C8. A parte alcuni minuti di commento penetranti all’inizio e alla fine, il video consta di circa 20 minuti di pura spettacolarità in auto. Niente musica, niente chiacchiere, solo un apice dopo l’altro con il V8 della Corvette che romba forte e orgoglioso.

E cosa vediamo accadere in questo evento a circuito aperto? La maggior parte del tempo la C8 inseguirà la Porsche 911 GT3 RS. La Corvette è dotata di una camberatura della pista raccomandata da Chevrolet di -3,0 gradi all’anteriore e -2,5 gradi al posteriore, e anche se il sottosterzo è menzionato un paio di volte, il risultato complessivo è che l’assetto è eccellente in curva. Un tocco di acceleratore annulla il sottosterzo, con il layout del motore centrale che permette una maggiore potenza in uscita di curva.

Godiamoci questa sfida all’ultimo centimetro tra due mostri della potenza automobilistica.