Loris Capirossi scherza su Valentino Rossi: “Dovremo alzare il limite d’età per permettergli di correre anche a 51 anni”. Il Dottore vuole restare in pista

Solo una battuta, ma che guardandola da un’altra prospettiva contiene anche una notizia. “Valentino Rossi? Non ha assolutamente voglia di fermarsi. Penso che sarà la prima volta in cui dovremo modificare il regolamento per permettergli di continuare a correre”. Parola di Loris Capirossi, tre volte campione del Motomondiale ed oggi rappresentante della Dorna in direzione gara.

Come detto, Capirex ha soltanto scherzato, riferendosi al limite d’età per i piloti del circus iridato, che attualmente è fissato a 50 anni. Dunque, ben di più dei 41 attuali del Dottore. Ma tra le righe delle parole pronunciate dall’ex pilota si intravede comunque la grande voglia che il fenomeno di Tavullia ha di non smettere di correre e di proseguire la sua lunga e impareggiabile carriera.

Valentino Rossi vuole continuare a correre in MotoGP

Visto che, oltretutto, al momento la MotoGP è bloccata causa coronavirus, tutto lascia presagire che Valentino Rossi deciderà quindi di non appendere il casco al chiodo e di rinnovare invece il suo contratto almeno per un altro anno. Di arrivare a cinquant’anni sulla griglia di partenza, per il momento, ancora non se ne parla…

Capirossi ha speso tanti complimenti per il nove volte iridato anche nella sua veste di avversario, tornando con la memoria al periodo in cui si incontrarono l’uno contro l’altro in pista. “Passare Valentino Rossi ti dà gusto”, ha raccontato Loris ai microfoni di Sky Sport. “È sempre stato fantastico gareggiare assieme a lui: è un pilota molto corretto e rispettoso”.

