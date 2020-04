In questo video vedremo il maestoso Porsche Taycan sfrecciare lungo le autostrade tedesche superando i suoi stessi limiti di velocità.

Ufficialmente, la Taycan Turbo S può andare solo a 260 chilometri orari, ma come mostra questo video, questa cifra può essere un po’ bassa rispetto a ciò che l’auto è effettivamente in grado di fare.

Siamo abituati a vedere le Tesla testate in velocità sull’Autobahn (l’autostrada tedesca dove non vi sono limiti di velocità), ma sono emersi solo pochi altri video che mostrano le auto elettriche sui tratti ad alta velocità delle strade tedesche. Ora, con il Taycan ampiamente disponibile, stiamo iniziando a vedere una nuova vettura elettrica dominare la scena dell’alta velocità.

Come vedrete nel video il Taycan raggiunge i 100 km/h in 2,8 secondi. Poi accelera rapidamente prima di raggiungere i 269 km/h. Dopo l’accelerata ad alta velocità, vengono effettuate alcune rapide manovre in curva e poi di nuovo dritti su strada per affrontarla di nuovo. In modo impressionante, il Taycan sembra estremamente stabile in velocità e in curva. Guardate il video per vedere con i vostri occhi.

Descrizione video del canale Automann-TV su YouTube:

“Test di accelerazione Super-Fast Autobahn con la nuova super potente Porsche Taycan Turbo S! Questa vettura eroga un’enorme potenza di 761 CV in modalità Launch Control ed è la prima auto elettrica ad avere una trasmissione a 2 marce per migliori prestazioni e consumi energetici. Cosa ne pensate? Assicuratevi di seguire anche tutte le nostre informazioni su questa vettura su Instagram!”