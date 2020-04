Il SUV Ocean della Fisker aveva già impressionato tutti per le prestazioni e il prezzo accessibile e adesso ecco la versione fuoristrada.

Il SUV Fisker Ocean potrebbe essere ancora a pochi anni dalla produzione, ma questo non ha impedito alla Fisker di presentare un nuovo assetto fuoristrada per il suo SUV appena nato.

Il Fisker Ocean è destinato a portare le prestazioni di una vettura elettrica alle grandi masse grazie al suo prezzo accessibile e alle impressionanti statistiche elettriche, ma i clienti sono interessati a un Fisker fuoristrada, o si tratta di un tentativo di attirare l’attenzione mentre cercano di capire come costruire il loro SUV in tempo per la data di produzione del 2021?

Quando il SUV Fisker Ocean è stato rivelato prima del Consumer Electronics Show del 2020, ha colto il mondo di sorpresa. Fisker promise che i clienti di Ocean SUV avrebbero beneficiato di un prezzo di partenza di soli 33.000 euro. Per prenotare un Ocean, i potenziali clienti possono versare un deposito di 250 euro per mettersi in coda per la data di inizio della produzione del 2021.

Oltre al prezzo impressionante, l’Ocean SUV offre prestazioni simili a quelle che ci si aspetta da una Tesla molto più costosa. L’Ocean vanta una potenza totale di oltre 300 cavalli che lo spinge da 0 a 100 in 2,9 secondi. Fisker afferma che l’Ocean avrà un’autonomia di 482 km e utilizzerà un caricabatterie veloce per guadagnare 320 km di autonomia in soli 30 minuti di ricarica.

Fisker prevede di rivelare la versione fuoristrada del SUV Ocean nel 2021 per mostrare l’applicazione del SUV elettrico come sostituto di un fuoristrada alimentato a gas. Fisker sostiene che il basso centro di gravità fornito dal gruppo batteria è un enorme vantaggio per il fuoristrada, oltre alla coppia dei motori elettrici.