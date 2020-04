Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 4 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni al Centro-Nord, nuvolosi al Sud ma senza fenomeni. Temperature minime stabili e comprese fra 5 e 10 gradi. Un vortice anticiclonico sta per assestarsi sulla nostra Penisola e garantirà tempo stabile nella settimana di Pasqua, con temperature primaverili soprattutto al Centro-Nord, ma anche al Sud pur con sporadiche infiltrazioni di aria fresca.

Domenica 5 aprile cieli sereni su gran parte della Penisola, addensamenti diffusi su Salento, Basilicata e Calabria ma senza fenomeni rilevanti. Le temperature massime oscilleranno fra 17 e 22 gradi, regalando una domenica delle Palme con climate mite su tutte le regioni.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore almeno fino al 13 aprile.

Tra Parma e Bologna in A1 Milano-Bologna (Km 157.6 – direzione: Napoli). L’uscita di Modena Nord è chiusa al traffico fino alle 22:00 del 04/04/2020 provenendo da Milano per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Reggio Emilia.

A Chieti si segnala vento forte in A25 Torano-Pescara tra Pratola Peligna-Sulmona e Torre de’ Passeri-Casauria.

Tra Cassino e Caserta vento forte sulla A1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello e in A30 Caserta-Salerno tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino. Vento forte anche in A16 Napoli-Canosa tra Grottaminarda e Candela e in A14 Pescara-Taranto tra Poggio Imperiale e Bivio A14/SS7 Appia.