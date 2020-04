Marc Marquez dà ragione a chi sostiene che la sosta forzata della MotoGP per il coronavirus lo stia aiutando a riprendere la migliore forma fisica

Era stato Fabio Quartararo a lamentarsi nei giorni scorsi del fatto che il rinvio dell’inizio del campionato 2020 di MotoGP rappresentasse un notevole aiuto per Marc Marquez, ancora parzialmente convalescente dall’operazione chirurgica alla spalla destra alla quale si è sottoposto nel corso dell’inverno.

Leggi anche —> Fabio Quartararo si lamenta: “Questo stop favorisce Marc Marquez”

Evidentemente il Diablo ci aveva visto giusto. Infatti è stato lo stesso Cabroncito ad ammettere che la sosta gli sta dando una mano (insperata, ma anche indesiderata) nel recupero della perfetta forma fisica. “Nei test precampionato sono stato un po’ condizionato dall’infortunio, ma questa pausa forzata dal coronavirus mi ha aiutato”, ha dichiarato l’otto volte iridato in una diretta Instagram in compagnia del campione di basket Pau Gasol. “Ovviamente, avrei preferito iniziare la stagione anche non al massimo della forma invece che dover aspettare così a lungo”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Marquez in quarantena con il fratello

Nonostante i vantaggi indiretti, comunque, anche Marquez sente, come è ovvio, la mancanza delle gare. Ad aiutarlo a tenere duro è soprattutto la vicinanza del fratello (e compagno di squadra) Alex: “Per fortuna ho Alex con me e il resto della famiglia non distante”, spiega il campione del mondo in carica. “Aiuta molto a combattere la noia. Stiamo riuscendo a mantenere una certa routine, ci mettiamo le sveglie per alzarci, mangiare, allenarci e giocare alla Playstation. Il primo Gran Premio virtuale ha vinto lui, credo sia una questione di età: io ero uno dei più vecchi al via e non sono nemmeno andato così male”.

Leggi anche —> MotoGP, Marc Marquez: “La vittoria non mi stanca”