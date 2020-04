Fra tre mesi Bernie Ecclestone diventerà padre per la quarta volta. Per l’ex Supremo della F1 un mare di critiche a cui ha prontamente risposto.

Un po’ per noia da isolamento domiciliare, un po’ perché la gente ama sempre parlare a sproposito non conoscendo la realtà dei fatti, non appena è stata divulgata la news della prossima, ennesima paternità dell’arzillo storico patron del Circus, è scoppiato il pandemonio. Tutti a gridare allo scandalo per via della sua anzianità, ma altresì per il divario in termini di età con la moglie Fabiana Flosi (ndr. di 44 anni più giovane), ormai da tempo immemore onnipresente al suo fianco, come può ben testimoniare chi frequenta il paddock.

Insomma da qui all’estate a San Paolo del Brasile nascerà un Ecclestone Jr. dopo Deborah di 65 anni, avuta con la prima compagna, Tamara di 35 e Petra di 31.

Un lieto evento che, a quanto pare, ha scosso lo stato d’animo di molti, tanto da urgere una dichiarazione pubblica da parte dello stesso interessato. Colpito dallo shock collettivo, giustificabile soltanto se si pensa che pur augurando al manager britannico lunga vita il piccolo diventerà orfano troppo presto. Mister E. ha affermato: “Non ci trovo nulla di strano. Come tutti sanno non ho più un lavoro, dunque ho avuto tempo per fare altro. Sono contento per mia moglie che aspettava questo momento da anni e perché, almeno, quando non ci sarò più lei avrà comunque qualcuno al suo fianco. In case ne sono tutti felici”.

“Sinceramente non vedo diversità tra l’essere padre a 89 anni e a 29”, ha proseguito commentando le perplessità scatenate. “Non so che papà sarò. Sicuramente sarò più presente e rilassato di prima”.