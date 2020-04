Marc Marquez parla in una chat live su Instagram con Pau Gasol: la motivazione dopo essere campioni e l’arrivo di suo fratello Alex in HRC.

Pau Gasol e Marc Marquez si sono intrattenuti in una diretta Instagram. Due fuoriclasse dello sport spagnolo e internazionale che nei giorni scorsi hanno confermato di essere dei campioni con una raccolta fondi a favore della Croce Rossa che lotta in prima fila contro l’emergenza Coronavirus. “L’obiettivo era ottenere 11 milioni di euro e abbiamo ancora bisogno di un po’, ma vedere la risposta del nostro sport è un esempio per la società”, ha affermato Gasol.

Il campione di Cervera parla di motivazione in pista anche quando si è già pluricampioni del mondo. “Penso che sia un privilegio poter vivere di ciò che sei più appassionato e ti svegli ogni giorno con quel sogno. Quando arriva la ricompensa della vittoria, ti dà persino spunto per desiderare sempre di più. La vittoria non ti stanca, ti motiva di più“. Del resto è un concetto ben visibile nella sua carriera, con ben sei titoli nella classe regina negli ultimi sette anni.

Dalla prossima stagione competerà al fianco / contro suo fratello Alex Marquez. “So già com’è avere un fratello e competere contro di lui, ma quest’anno gareggerò nelle stesse gara e sarà qualcosa di nuovo – ha spiegato Marc Marquez -. Viviamo e ci alleniamo insieme e ci stimoliamo a vicenda e questo è un aiuto”. Non si tratta di Alex “fratello di”, ma di un due volte campione del mondo che si è guadagnato l’ascesa a pieno titolo nella Top Class. Infine Marc Marquez parla di basket: “Mi piace che sia molto costante, non ci sono tempi vuoti , c’è sempre azione permanente”.