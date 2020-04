Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 3 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, nuvole in transito al Sud, con piogge sparse su Calabria jonica e Sicilia orientale, in attenuazione notturna. Le temperature minime oscilleranno fra 4 e 9 gradi in pianure, di poco superiori in Sicilia dove si toccheranno i 14 gradi.

Sabato 4 aprile ancora tempo stabile al Centro e al Nord, con cieli ampiamente soleggiati. Poco nuvoloso al Sud, con addensamenti più cospicui sulla Calabria, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature massime subiranno un ulteriore lieve rialzo e saranno comprese fra 15 e 20 gradi. Per quanto riguarda la settimana di Pasqua si prevede bel tempo e temperature al di sopra della media stagionale, soprattutto al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore almeno fino al 13 aprile.

Alle porte di Piacenza traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna (Km 58.3 – direzione: Napoli) tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza per mezzi in lento movimento.

Sulla A7 Milano-Genova chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano a causa del ribaltamento di un camion all’altezza del km 85. Nel ribaltarsi il camion ha disperso sulla carreggiata il carico, consistente in trucioli di plastica.

Chi viaggia in direzione di Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Vignole Borbera, può rientrare in autostrada a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 294.78 – direzione: Milano) corsie di sinistra Chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.