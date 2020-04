Lucia Rivera Romero, ex fidanzata di Marc Marquez, ritorna sull’argomento Marc Marquez. Nella speranza che sia l’ultima volta…

La love story tra Lucia Rivera e Marc Marquez è durata poco più di un anno e mezzo, lei per la prima volta era apparsa nel paddock a Valencia, ma anche le più belle storie d’amore sono destinate a finire. La modella spagnola però non riesce a mettersi alle spalla questa vicenda, a causa delle domande sempre più insistenti dei fan.

Da qualche giorno gira notizia che il campione della Repsol Honda abbia trovato una dolce metà e le richieste alla sua ex si fanno sempre più pressanti. Durante un video live su Instagram Lucia Rivera ha provato a mettere fine alle pressanti domande… “Non mi importa, ma suppongo e spero che non sia vero. Ora può fare quello che vuole“.

L’appello dell’ex fidanzata ai follower

La modella vuole rifarsi una propria vita indipendente dall’ex fidanzato e campione del mondo. Nel medesimo video che ha deciso di non salvare sul suo profilo Instagram, lancia un accorato appello ai tanti fan e non. “Pare che che si stia mettendo su un dramma. Sto cercando di non pensarci per pensare positivo, ma ci sono commenti che mi fanno male quando me le dicono“. Inoltre, ha chiesto che la sua privacy sia rispettata e che non si faccia più il nome di Marc Marquez durante i suoi eventi pubblici. “Ho il diritto di rifarmi la mia vita e di essere lasciata sola. Vedere il suo nome trenta volte non infastidisce solo me, ma molte più persone. Arriva un momento in cui le cose fanno male. Non dimenticate che sono ancora una ragazza di 21 anni. Basta, è abbastanza“.