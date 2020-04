L’ex campione del mondo Jerome Boateng è stato protagonista di un brutto incidente con la sua Mercedes mentre andava dal figlio.

Jerome Boateng, campione del mondo con la Germania nel 2014 è stato protagonista suo malgrado di un fatto spiacevole. Il difensore del Bayern, infatti, è finito fuori strada con la sua vettura: una Mercedes AMG Sport. Fortunatamente è uscito incolume dall’incidente che si è verificato nei pressi di Selbitz sull’autostrada Alta Franconia a 300 Km circa dalla sua abitazione a Monaco di Baviera.

L’ex campione del mondo doveva stare a casa come tutti gli atleti del Bayern Monaco per sostenere una seduta di allenamento domiciliare, ma ha rotto la quarantena e per questo verrà multato dal proprio club. Lui e la sua Mercedes sono stati sorpresi da una tempesta di grandine che ha ridotto la visibilità. A quel punto è sbandato finendo di traverso sul guardrail.

Boateng stava andando dal figlio che non stava bene

Fortunatamente Boateng in quel momento aveva la cintura di sicurezza ed è uscito dalla vettura incolume anche se molto spaventato. I danni arrecati alla sua vettura si stimano in circa 25mila euro. La macchina non era dotata dei pneumatici invernali, obbligatori in questa stagione.

Il calciatore si è giustificato che le autorità e il proprio club che aveva abbandonato la propria abitazione per far visita al figlio Jermar di 5 anni che vive a Lipsia e non stava bene. Il piccolo è il terzo bambino del difensore tedesco dopo le due gemelle: Lamia e Soley di 9 anni avute da una precedente relazione.

Antonio Russo