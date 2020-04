Secondo Fausto Gresini a questo punto, vista la lunga pausa, Valentino Rossi potrebbe anche decidere di proseguire per un altro anno.

Il Mondiale di MotoGP non ha purtroppo ancora una data di partenza. Il coronavirus, infatti, ha costretto gli organizzatori a posticipare già diverse gare e al momento non si conosce ancora la data in cui scatteranno le moto per la prima prova dell’anno. La speranza è che si possa cominciare al Mugello a fine maggio.

Come riportato da “Tuttsport”, Fausto Gresini ha provato a fare una fotografia del prossimo campionato: “Il favorito per il titolo è difficile da dire in questo momento, ma sicuramente c’è un favorito in questa situazione ed è Marquez. Marc sta approfittando di questo stop per rimettersi a posto fisicamente. Se il Mondiale fosse iniziato regolarmente per lui sarebbe stato un problema”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Gresini punta sui giovani

L’ex pilota ha poi proseguito: “Su Valentino penso che visto che questo è stato di fatto un anno sabbatico gli consiglio di continuare. Jorge è un grandissimo pilota e collaudatore, ma in Honda ha dimostrato importanti limiti. A me le minestre riscaldate non piacciono e poi per fare spazio a lui vorrebbe dire buttare via uno come Morbidelli, che sta andando forte. Non dobbiamo pensare solo ai personaggi. Bisogna pensare ai giovani”.

Infine Gresini ha così concluso: “Io ho molto rispetto per tutto quello che ha fatto Valentino per le moto e quello che sta facendo per i giovani italiani, ma anche noi non siamo da meno. Gli eSports francamente non mi piacciono. Apprezzo però l’iniziativa della Dorna. Io però preferisco le moto reali”.

Antonio Russo