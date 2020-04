Sempre più improbabile l’ipotesi di cominciare il Mondiale di F1 dal Gran Premio del Canada di giugno, difficile anche si parta a luglio a Silverstone

Continuano a rimpallarsi le voci sulle presunte date della ripresa dei Gran Premi dopo la pandemia di coronavirus. Ad oggi il weekend provvisoriamente previsto per l’inizio del Mondiale di Formula 1 è quello del 14 giugno, con il Gran Premio del Canada. Ma con ogni giorno che passa sembra sempre più improbabile che la gara di Montreal si svolga regolarmente.

L’organizzatore della corsa, François Dumontier, ha stimato al 50% la possibilità che si vada avanti con questo programma, ma il pilota canadese Patrick Carpentier è meno ottimista: “Ad oggi sarebbe molto malvisto se la Ferrari andasse a correre mentre mille persone al giorno muoiono in Italia”, ha dichiarato ai microfoni di La Presse. “La Ferrari è una parte importante della F1: se hanno cancellato Melbourne perché la McLaren era stata colpita dal coronavirus, non verrebbero certo a Montreal senza la Ferrari. Spero per François che accada, ma secondo me è impossibile. Lui ha parlato del 50%, per me la probabilità è del 10%”.

Si ripartirà da Silverstone?

Più elevata è invece la possibilità che si riprenda dal Gran Premio di Gran Bretagna, previsto per il 19 luglio a Silverstone. Alla fine di questo mese gli organizzatori locali decideranno se mantenere o rimandare la data. “Ci rendiamo conto che altri eventi sportivi inglesi previsti a luglio hanno preso decisioni riguardo i loro eventi”, si legge in un comunicato diramato dall’autodromo britannico. “Ma è importante sottolineare che la loro logistica e i loro accordi sportivi differiscono da quelli di Silverstone e, perciò, le nostre tempistiche ci danno la possibilità di prendere una decisione definitiva a fine aprile”.

Ad oggi, tuttavia, l’ipotesi di tornare a correre già a luglio sembra anch’essa piuttosto complicata. Vale anche per la Formula 1 quello che Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati in MotoGP, ha dichiarato ai microfoni della rivista specializzata austriaca Speed Week: “Riprendere con i motori a luglio sarebbe un miracolo. Potremo ripartire solo quando la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte sarà garantita. Fino a quel momento non c’è motivo di discutere quando riprendere con i motori”.

