La MotoGP è costretta a rimandare per coronavirus anche il Gran Premio di Francia di Le Mans, originariamente previsto dal 15 al 17 maggio

Dopo Jerez de la Frontera tocca anche a Le Mans. Pure il Gran Premio di Francia di MotoGP cade sotto la scure della pandemia globale di coronavirus. La gara prevista nella nazione transalpina dal 15 al 17 maggio prossimi è stata infatti ufficialmente rimandata a data da destinarsi.

Si legge nel comunicato stampa che ha reso nota oggi questa decisione: “La Federazione motociclistica internazionale, la Irta (l’associazione dei team, ndr) e la Dorna Sports (organizzatrice del campionato di MotoGP, ndr) sono spiacenti di annunciare il rinvio del Gran Premio di Francia, che si sarebbe dovuto tenere al circuito Bugatti di Le Mans dal 15 al 17 maggio. La pandemia di coronavirus ha costretto a riprogrammare l’evento”.

Calendario 2020 della MotoGP in sospeso

Ad oggi gli organizzatori non hanno ancora fissato una nuova possibile collocazione in calendario delle corse rinviate: “Poiché la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, nuove date per il Gran Premio di Francia e quello di Spagna recentemente rimandato non potranno essere confermate finché non diverrà più chiaro quando sarà possibile con esattezza tenere questi eventi. Un calendario rivisto sarà pubblicato appena possibile”.

Con il rinvio anche del GP di Francia, ora la gara che (almeno provvisoriamente) dovrebbe dare il via al tormentato campionato 2020 della MotoGP diventa quella del Mugello, il Gran Premio d’Italia previsto per il 31 maggio prossimo. Ma le probabilità che si parta dal nostro Paese rimangono piuttosto scarse: è molto più probabile che il primo semaforo verde scatti piuttosto in estate inoltrata.