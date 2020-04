Alex Rins si prepara fisicamente per farsi trovare pronto ad un eventuale inizio di Mondiale. E rassicura i fan: “Sarà una grande stagione!”.

Alex Rins e Suzuki erano pronti per un grande inizio di stagione MotoGP 2020 in Qatar, dopo le buone prestazioni nei test invernali. Ma l’emergenza sanitaria ha costretto tutti a zero punti per l’azzeramento dei Gran Premi e tale resterà la situazione almeno fino a giugno. “All’inizio è stata una grande delusione, volevamo davvero iniziare, soprattutto perché avevamo appena concluso i primi test dopo un lungo inverno, e i test sono andati bene per noi su Suzuki”, ha detto Rins. “Eravamo in buona forma e pronti ad attaccare”.

L’annullamento delle gara è stata una decisione più che giusta e necessaria, ma ha scaraventato tutti in un nuovo modo di concepire la vita. “Improvvisamente ti rendi conto che le cose di tutti i giorni, che normalmente ignori o non noti, hanno un valore maggiore di quello che dai loro. Cose semplici come la famiglia, gli amici e, naturalmente, la salute”.

Il pilota Suzuki pronto a qualsiasi condizione

Il pilota spagnolo della Suzuki, dopo le due vittorie del 2019, punta a restare al top della forma per farsi trovare pronto in caso di chiamata. “Sono pronto per il campionato in qualunque formato,” ha dichiarato Alex Rins. “Sono state prese in considerazione varie opzioni per quanto riguarda la distribuzione delle gare GP. Dorna sta lavorando sodo e sta affrontando una situazione molto difficile. Sarà davvero difficile avere così tante gare vicine ma sono sicuro che quando saremo in grado di ricominciare ci sarà un campionato molto bello e fornirà ai fan una grande azione!”.

Serve pazienza, sia da parte dei piloti che dei fan, seguendo le raccomandazioni delle autorità per uscire quanto prima da questo tunnel. “Prometto che proveremo a mettere su un grande spettacolo non appena potremo correre di nuovo, ma concentriamoci prima sul ritorno alla normalità.”