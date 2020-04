Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 2 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prosegue il tempo stabile su tutte le regioni d’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Sterili addensamenti al Sud, specie su Calabria e Isole maggiori, ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature minime subiranno un lieve rialzo soprattutto al Sud e saranno comprese fra 3 e 8 gradi, con punte di 11 gradi sulla Sicilia.

Venerdì 3 aprile prosegue il bel tempo, ad eccezione di qualche piovasco pomeridiano sulle Isole maggiori. Un campo di alta pressione in estensione dall’Europa centrale garantirà una certa stabilità e temperature più miti. Nella giornata di domani le massime oscilleranno fra 13 e 18 gradi, nel week-end tra domenica e lunedì previsto un ulteriore rialzo con temperature che lambiranno anche i 22 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore almeno fino al 13 aprile.

A Genova ricordiamo che sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) resta chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Alle porte di Firenze coda di 3 km sulla A1 Bologna-Firenze (Km 272 – direzione: Milano) tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. Sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.