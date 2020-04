Bernie Ecclestone sarà di nuovo padre, per la quarta volta, alla veneranda età di 89 anni. Il bambino dovrebbe nascere nel mese di luglio.

Bernie Ecclestone ha avuto molte passioni in questi anni, ma una di queste è sempre stata sicuramente le donne. Casanova incallito, si è sposato sin qui ben tre volte. L’ultimo suo matrimonio risale al 2012 quando è convolato a nozze con la modella brasiliana Fabiana Flosi, conosciuta durante il GP del Brasile del 2009. I due hanno ben 46 anni di differenza.

La cerimonia si è tenuta in gran segreto a Gstaad in Svizzera. Ecclestone ha donato per l’occasione alla sua giovane sposa uno stupendo anello dal valore di 100mila sterline. Ora però per l’ormai 89enne ex patron della F1 arriva una bella novità nella sua vita matrimoniale: un figlio.

Paternità da record

Per Bernie Ecclestone si tratta del quarto figlio. Secondo quanto riferito da Sport1 e F1insider Fabiana Flosi darà alla luce il bambino nel mese di luglio. Sinora il manager britannico ha avuto dalla vita solo tre figlie femmine: Deborah di 65 anni, Tamara di 35 e Petra di 31.

Inoltre l’ex numero uno della F1 è già nonno di ben 5 nipoti che avranno a questo punto uno zio più piccolo di loro. Inoltre questa paternità d quasi 90enne potrebbe essere un vero e proprio record mondiale. Secondo la Stanford University il padre più anziano della storia aveva 88 anni, ma altri media, invece, riportano che ci sarebbe stato un papà indiano che nel 2012 ha avuto un figlio a 96 anni.

