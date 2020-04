Jenson Button ha fatto il punto su quelli che per lui sono stati i migliori piloti che ha affrontato in F1 in tutti gli anni in cui ha corso lì.

Lewis Hamilton durante questo 2020 potrebbe eguagliare Michael Schumacher a quota 7 titoli, diventando così il pilota con più Mondiali di sempre nella storia della F1 alla pari proprio del tedesco. Sono in tanti quindi a paragonare i due e fare il tifo per l’uno o per l’altro in quanto a miglior pilota della storia di questo sport.

Come riportato da “Sky Sport”, Jenson Button ha provato ad indicare secondo lui chi sono i migliori piloti dei suoi anni in F1: “Il modo migliore per giudicare un pilota è correre contro di loro. Per me è sempre difficile confrontare qualcuno come Fangio con Hamilton. C’è così tanta differenza di tempo, è quasi uno sport diverso. Lewis e Alonso sono stati entrambi miei compagni di team. Hanno un talento immenso, anche se ognuno con le proprie peculiarità. Metterei con loro anche Vettel“.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Button impressionato da Verstappen

Il britannico ha poi proseguito: “Seb sta lottando in questo momento con un compagno di team molto competitivo, ma io sono certo che questo lo renderà sicuramente un pilota migliore in futuro. Gli altri due sono Hakkinen e Schumacher“.

Infine Button ha parlato di Verstappen: “Non ho corso con lui per molti anni, ma ho visto le sue gare in condizioni complicate come in Brasile 2016. Quello che può fare con la macchina è incredibile. Arriva sempre alla prima curva che ti dà la sensazione di andare fuori. Qualsiasi altro pilota si sarebbe schiantato almeno 5 volte, ma lui è sempre in grado di salvare la situazione”.

Antonio Russo