BMW ha recentemente comunicato che introdurrà la tecnologia Efficient Dynamics sui modelli della Serie 3 e su X3 e X4.

In un comunicato stampa che si concentra su come la tecnologia Efficient Dynamics ha ridotto il consumo di carburante e di conseguenza le emissioni dal 2007, BMW annuncia anche altri modi per rendere alcune delle sue auto più ecologiche.

Originariamente introdotto lo scorso autunno sulla berlina e sulla station wagon della Serie 5 nella versione 520d con trazione posteriore e integrale, il sistema ibrido arriverà fino alla berlina e alla station wagon della Serie 3 (320d / 320d xDrive, M340d xDrive) e ai crossover X3 e X4 nella specifica xDrive20d questa primavera.

Questi tre seguiranno non solo il 520d, ma anche l’X5 e l’X6 nella specifica xDrive40d in quanto i due grandi SUV hanno ottenuto il 48V tech all’inizio di quest’anno. Tutti questi sforzi sono stati fatti nel tentativo di ridurre le emissioni per soddisfare le normative più severe dell’Unione Europea. BMW è sulla strada giusta, poiché è riuscita a ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 40% negli ultimi 13 anni ed è fiduciosa che sarà pienamente conforme ai prossimi obiettivi dell’UE.

L’azienda continua a ricordare che quest’anno ridurrà le emissioni del 20% rispetto al 2019 grazie a un assortimento di ibridi plug-in, veicoli elettrici e questi nuovi modelli ibridi e mild-hybrid.

Efficient Dynamics è qualcosa di più di una semplice messa a punto dei motori per renderli il più ecologici possibile, poiché si tratta anche di efficienza aerodinamica. BMW ci vuole ricordare che la berlina della Serie 3 ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,23 Cd, il migliore della categoria, grazie alla sua forma slanciata e alla terza generazione del sistema di controllo attivo dell’aria implementato nella griglia.

L’iX3 completamente elettrica che uscirà alla fine di quest’anno porterà le cose oltre, guidando su un set di ruote aerodinamiche di nuova concezione, con una riduzione della resistenza aerodinamica del 5% rispetto alle ruote standard della X3, riducendo il peso del 15% rispetto ai precedenti cerchi ottimizzati per l’aerodinamica dell’azienda.