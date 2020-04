La già stupenda Audi RS7 Sportback riceve un ulteriore aggiornamento dai ragazzi di ABT che aumentano la potenza a 730 CV e non solo.

L’Audi RS7 Sportback da 100.000 euro è in giro per l’Europa da un bel po’ di tempo.

Ecco perché i tuner di tutto il mondo hanno già preso atto del più sportivo liftback di Ingolstadt, con ABT che ha rilasciato il primo pacchetto alla fine di gennaio, quando la RS7 ha ricevuto ruote da 22 pollici aero e un aumento di potenza a 690 CV. Ora, lo specialista dell’aftermarket di Kempten sta introducendo il prossimo livello di upgrade per l’ammiraglia Sportback.

Vi presentiamo la RS7-R. Il suo V8 biturbo da 4.0 litri ora spinge fuori 730 CV e 920 Newton-metri di coppia. L’ABT ha fatto molto di più di una semplice regolazione del motore, dato che la vettura ora monta un nuovo set di ruote da 22 pollici e ha un sistema di scarico quadruplo che sostituisce le doppie punte ovali della RS7 standard. E’ stato aggiunto un rivestimento completo della carrozzeria, insieme a uno spoiler nella parte anteriore, dove il paraurti è ora dotato di scanalature. Anche lo spoiler posteriore è nuovo, così come il diffusore in fibra di carbonio come tutti gli altri componenti aggiuntivi.

ABT ha anche lavorato un po’ sugli interni per aggiungere ancora più fibra di carbonio e pelle. La console centrale ha ora un badge che indica che questo modello di RS7 Sportback sarà un’edizione limitato, dato che solo 125 auto saranno convertite alla specifica RS7-R. Questa particolare auto appartiene in realtà al pilota tedesco Daniel Abt, da cui il “Handcrafted for Daniel Abt” sul coperchio del vano portaoggetti della console centrale.

La casa di tuning non menziona la velocità della RS7 Sportback che segue l’enorme aumento di potenza, ma ricorderemo il modello standard da 591 CV con i suoi 800 Nm che va da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e raggiunge i 305 km/h. Se si vuole una RS7 più robusta direttamente da Audi, potrebbe accadere proprio come Audi ha accennato durante il Salone dell’Automobile di Francoforte dello scorso anno, dove l’auto potrebbe ricevere una variante ibrida molto più potente.

Sebbene la RS7-R sia stupenda in ogni suo aspetto, siamo più ansiosi di vedere la RS6-R basata sull’ultima RS6 Avant. Non dovremo aspettare ancora a lungo perché ABT ha promesso che la presentazione avrà luogo nella seconda metà di aprile.